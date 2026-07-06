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На Солнце случилось рекордное число вспышек за два года

На Солнце случилось рекордное число вспышек за два года
На Солнце произошло рекордное за два года число вспышек. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам специалистов, 5 июля ночью было зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени. Это самое большое значение за последние 2 года.

- Крупные группы пятен, одна из которых, № 4478, является второй по размеру за 10 лет, окончательно переместились на запад и уже завтра уйдут за горизонт, на обратную сторону Солнца. Повлиять на Землю с такого расположения они не могут уже почти ни при каких обстоятельствах (оставим пару процентов на чудеса), - сообщили специалисты.

В ближайшие дни геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии. Но все еще может измениться.
Фото: Rostov.ru
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