На Солнце случилось рекордное число вспышек за два года

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На Солнце произошло рекордное за два года число вспышек. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По прогнозам специалистов, 5 июля ночью было зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени. Это самое большое значение за последние 2 года.- Крупные группы пятен, одна из которых, № 4478, является второй по размеру за 10 лет, окончательно переместились на запад и уже завтра уйдут за горизонт, на обратную сторону Солнца. Повлиять на Землю с такого расположения они не могут уже почти ни при каких обстоятельствах (оставим пару процентов на чудеса), - сообщили специалисты.В ближайшие дни геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии. Но все еще может измениться.