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На Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка

На Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка
На Солнце случилась самая мощная за две недели вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Вспышка уровня M3.6 зарегистрирована около 09:35. За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек.

- Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. В течение суток–двух возможен выход на события уровня X, - уточняют эксперты.

Метеозависимым людям следует подготовиться. Необходимо больше отдыхать и придерживаться правильного питания.
Фото: DonDay
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