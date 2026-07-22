На Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка

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На Солнце случилась самая мощная за две недели вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Вспышка уровня M3.6 зарегистрирована около 09:35. За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек.- Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. В течение суток–двух возможен выход на события уровня X, - уточняют эксперты.Метеозависимым людям следует подготовиться. Необходимо больше отдыхать и придерживаться правильного питания.