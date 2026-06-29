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На Солнце образовались самые крупные в 2026 году пятна

На Солнце образовались самые крупные в 2026 году пятна
На Солнце образовались самые крупные в 2026 году пятна. Об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

Площадь пятен составляет 1190 единиц. В то время как прошлая крупная группа наблюдалась в феврале и вызвала мощную вспышку X8.1. Тем самым побив рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек (имела на пике площадь 1100).

- Послезавтра группа выйдет точно на линию Солнце — Земля. Остаётся надеяться, что характер к тому времени не изменится,- пишут специалисты.

Магнитные бури могут накрыть Землю уже 30 июня. По силе удары достигнут уровня G1-G2 (средние бури).
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
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