На следующей недели в Ростове ожидаются массовые отключения света

Тысячи ростовчан останутся без электричества на следующей неделе. Причиной неудобств станут работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании, сообщает «Донэнерго».Подачу электроэнергии приостановят 9 ноября, с 9:00 до 18:00 по адресам: 40 лет Победы, 316, 316/2, 318/1, 318/2; Д. Бедного, 1-29, 2-24; Днепростроевская, 7-25, 16-28; Гудермесский, 1-7, 2-16; Народный, 1-3, 6-10; Мадояна, 35-61, 34-42; Мечникова, 25-29, 40б, 42/2; Пацаева, 1, 5, 5/6; 29 линия, 79-131, 70-106; 31 линия, 77-129, 78-132; 33 линия, 77-141, 72-132; 35 линия, 94-138, Гастелло, 1-21, 2-18; Ермака, 1-33, 2-44; 3-я Кольцевая, 58, 58А, 58Б; 5-я Кольцевая, 1-19, 2-32; Передовая, 7-13, 2-16; Подвойского, 14-56, 3-33; Портовая, 138-152, 101-139; С. Разина, 1; Пирамидная, 79-89, 72-80; Городовикова, 2-24, 35; Перекопская, 19-21, 22-30; Курганная, 86-106, 117-133; Богданова, 20-54, 21-71; Самошкина, 2-4.В этот же день, с 10:00 до 12:00 электричество отключат на улицах и переулках: Зорге, 29/2, 29/1, 29, 31; 1-я Баррикадная, 36; Ковалева, 2-12, 5-11; Русская, 9-19, 32-74; Токарная, 2/3, 44-82, 29/31, 80/6, 56А.С 9:30 до 18:00 света не будет в домах на Вагайской, 2-38, 1-39; Вязовской, 1-15, 2-32; Елецкой, 1-17, 2-12; Знаменской, 1-19, 2-20; Калинина, 88-112, 71-97; Рижской, 2-20, 1-15; Манежной, 2-14, 1-19; Смоленской, 2-32, 1-33, Благодатной, 2-36, 1-81, 46-78; Вольской, 1-11, 2-28; Родниковой, 6-40, 25-39; Серебряной, 7/18, 8/20; Белозерской, 4, 16; Выгодский, 1-17, 2-16; Красносельской, 67-69, 16-60, 31-53, 9-15, 4А; Лесопарковой, 45-63, 56-90, 37, 56А, 56Г, 56Д; Мадояна, 58-110, 81-135, 137А; Разина, 47-63, 78-134; Кустанайской, 2-80, 3-79; Мичуринской, 67-87, 10-76; Развилинской, 1-79, 2-78; Ровенской, 1-25, 2-28; Выборгской, 68; Говорова, 1-61, 2-66; Дивной, 1-13, 2-8; Еланский, 1-27, 2-20; Заветинской, 1-33, 2-38; Кислородной, 2-8, 7-23; Толмачева, 1-73, 12-90; Ландышевой, 11-13.Во вторник, 10 ноября, лампочки потухнут с 9:00 до 17:00 по адресам: Казачий, 44-50, 31А; Портовая, 541; С. Разина, 1, 3А; 3-я Кольцевая, 58, 58Б; Возрождения, 90б; Межевая, 82-128, 87-123; Буревестник, 7-9, 10-12; Ярославский, 18-24, 19-21; Ставского, 36-44, 39, 38А; Войкова, 1-45, 2-22; Смотровая, 57-63, 48-52; Хабаровский, 97-103, 88-96; Миронова, 1, 3, 5, 7, 7/1; Селиванова, 35-49, Мечникова, 23, 22-28; Культурная, 69-85, 78-90; К. Либкнехта, 73-85, 94-110; Джапаридзе, 35-39; Передовая, 16-26, 13-23; «Жемчужина»; «Космос»; «Россельмашевец»; «Агропром»; «Дружба»; «Росинка»; «Мичуринец»; «Северная Ривьера»; «Красный Аксай»; «Виноградарь»; «Париж».В среду, 11 ноября, электричество отключат с 10:00 до 16:00 в домах на Профсоюзной, 122; Трудящихся, 66-126, 69-131; Нагорной, 92-130, 73-127; Ставского, 28-38, 31; Ярославский, 9-15, 12.С 9:00 до 17:00 отключение света ожидается по адресам: Шолохова, 146-154; Контактный, 1-23; Быстрый, 2-8; Бакинский, 2-28, 1-25; Димитрова, 36-50, 41-45; Полторацкого, 91-119; Совхозная, 1-45, 2А, 2Д, 2К, 2Р, 4-30; Провинциальная, 13, 14, 22-38, 31-37; Нансена, 98Б; Коммунистический, 32/1, 34; Коллективная, 34-52, 29-61; 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица; 43 линия, 16-48, 17-29; 41 линия, 26-52, 23-47; 39 линия, 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская, 77-89, 56-66; Коммунаров, 23-29; Грекова, 3-35, 4-34; Восточная, 2-20, 9-11, 31-37, 30-48; Кировский, 88-90; М. Горького, 206, 214, 243-245; Красноармейская, 119, 2-18; Миронова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1.