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На Сиверса в Ростове обвалился грунт

На Сиверса в Ростове обвалился грунт
На проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону обвалился грунт. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

По словам горожан, огромная яма образовалась на пересечении Сиверса с Береговой. Они предупредили, что автомобилистам лучше не подъезжать к этому месту.

Обвал мог произойти из-за обильных осадков, которые подмыли землю. Такие ситуации в городе случаются довольно часто, как только в Ростове идут сильные дожди.

В прошлый раз проспект Сиверса затопило после дождя. Из-за ливня поднялся уровень воды в реке Темерник, а ливневая канализация не справилась с объемом выпавших осадков.

Фото: Регион 61.

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