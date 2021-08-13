На Сиверса в Ростове обвалился грунт

На проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону обвалился грунт. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.По словам горожан, огромная яма образовалась на пересечении Сиверса с Береговой. Они предупредили, что автомобилистам лучше не подъезжать к этому месту.Обвал мог произойти из-за обильных осадков, которые подмыли землю. Такие ситуации в городе случаются довольно часто, как только в Ростове идут сильные дожди.В прошлый раз проспект Сиверса затопило после дождя. Из-за ливня поднялся уровень воды в реке Темерник, а ливневая канализация не справилась с объемом выпавших осадков.