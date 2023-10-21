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На Северном в Ростове прогремел взрыв

На Северном в Ростове прогремел взрыв
В Ростове на Северном прогремел взрыв. О сильном ударе сообщили в социальных сетях местные жители.

Около 14 часов 21 октября жители Северного вздрогнули от мощного удара. У некоторых задрожали стены и окна. В социальных сетях ростовчане стали спрашивать, кто слышал взрывы. Оказалось, что хлопки были слышны сразу в нескольких районах: на Западном, Сельмаше и в поселке Янтарном.

- На Суворовском вообще окна тряслись, - поделилась жительница.

- На Вавилова жагнуло так, что вибрация по стенам пошла, - прокомментировал другой пользователь.

Официально о случившемся пока не заявляли.
Фото: Соцсети.
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