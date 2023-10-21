На Северном в Ростове прогремел взрыв

Фото: Соцсети.

В Ростове на Северном прогремел взрыв. О сильном ударе сообщили в социальных сетях местные жители.Около 14 часов 21 октября жители Северного вздрогнули от мощного удара. У некоторых задрожали стены и окна. В социальных сетях ростовчане стали спрашивать, кто слышал взрывы. Оказалось, что хлопки были слышны сразу в нескольких районах: на Западном, Сельмаше и в поселке Янтарном.- На Суворовском вообще окна тряслись, - поделилась жительница.- На Вавилова жагнуло так, что вибрация по стенам пошла, - прокомментировал другой пользователь.Официально о случившемся пока не заявляли.