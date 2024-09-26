На Северном кладбище простились с отцом режиссера Кирилла Серебрянникова

Фото: DonDay

В Ростове на Северном кладбище проходят похороны отца режиссера Кирилла Серебрянникова. Семен Михайлович скончался 24 сентября на 91-м году у себя дома. О смерти хирурга его сын сообщил в соцсетях.Как сообщает Donday, возле ростовского крематория днем 26 сентября собралось около 10 человек, с собой они принесли цветы. В числе присутствующих те, кто был наиболее близок Семену Серебряникову. Всего за пару минут до начала процессии возле крематория были припаркованы всего несколько авто. Сам Кирилл Серебрянников на похороны отца не приехал.Семен Михайлович был известным в Ростовской области хирургом-урологом, спас сотни человеческих жизней. Н являлся одним из первых хирургов, кто первым начал делать операции по смене пола. Кроме того, врач преподавал на кафедре урологии Ростовского медицинского института. Также на его счету – множество научных трудов, изобретений и монографий.- Сотни людей мне пишут сообщения про отца, среди них есть и те, кому он спас жизнь или избавил от боли. Есть ученики. Их очень много <…> Я знаю, что ты всегда со мной, что ты будешь помогать мне. Я тебя очень люблю, папа, - написал режиссер в своей соцсети.Последние несколько лет Кирилл серебряников не приезжает в Ростов. Он не смог присутствовать на похоронах матери из-за судебного разбирательства и проводить отца. Как рассказал режиссер, отец за отказ от визитов на него не обижался. Он тяжело переживал судебный процесс в отношении сына. В 2020 году Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно за мошенничество по делу «Седьмой студии».Когда ему вынесли приговор, отец не мог сдержать слез. Он считал его самым честным человеком. Режиссер также считал отца благородным. Семен Михайлович прожил достойно, во благо других людей.