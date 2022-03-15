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На севере Ростовской области из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах

На севере Ростовской области из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах
В северных районах Ростовской области - Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском - ухудшится ситуация на дорогах из-за обильных осадков. 17 и 18 марта в этих муниципалитетах прогнозируют снегопад.

В связи с этим видимость на трассах будет очень плохой. Водителям стоит быть внимательными во время движения, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.

Стоит отметить, что март на Дону выдался очень холодным. «Март провалился в холодный колодец», — так охарактеризовали происходящее с погодой синоптики. В результате температура месяца оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы.
Фото: Rostov.ru
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