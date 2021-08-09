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На семи центральных улицах Ростова запретят остановку авто

На семи центральных улицах Ростова запретят остановку авто

В Ростове остановку автомобилей запретят на семи центральных улицах. Ограничения начнут действовать с 4 сентября.

Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, автомобилистам больше нельзя будет останавливаться у здания администрации города на улице Большой Садовой между Думским проездом и переулком Семашко.

Также остановка запрещена перед гимназией № 45 на Ворошиловском проспекте между Станиславского и Московской, на набережной правого берега от Речного вокзала до Соборного, а также на Береговой под Ворошиловским мостом.

Кроме того, ставить машину больше не получится на Седова перед домом № 21. Раньше там находились специальные парковки. Вероятно, их уберут, чтобы расширить дорогу на этом участке с двух до четырёх полос.

Также стоянка запрещена перед Пролетарским районным судом на площади Карла Маркса, 10 и перед домом № 39 на проспекте Будённовском. В последнем находится несколько университетских корпусов и коммерческих зданий.

В департаменте автодорог и организации дорожного движения сообщили, что нововведения направлены на повышение безопасности на дорогах.

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