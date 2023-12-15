На Сельмаше в Ростове два дерева вырвало с корнем из земли

Фото: соцсети (тг Ростов ВКурсе).

В Ростове два дерева вырвало из земли с корнем. ЧП случилось 15 декабря на Сельмаше.Горожане опубликовали в соцсетях кадры с места инцидента. На снимках видно, что посреди двора на улице Вильнюсской лежат два огромных ствола. Растения рухнули, их буквально вырвало из земли с корнем. Очевидно, к падению привели несколько факторов. Это и сильный ветер, и слой льда, сковавший тяжестью деревья, и аварийное состояние самих растений.Одно из растений раздавило машину. Удар пришелся прямо на припаркованное авто. Второе дерево упало, ничего вокруг не повредив. К счастью, обошлось и без пострадавших.