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На Сельмаше в Ростове два дерева вырвало с корнем из земли

На Сельмаше в Ростове два дерева вырвало с корнем из земли
В Ростове два дерева вырвало из земли с корнем. ЧП случилось 15 декабря на Сельмаше.

Горожане опубликовали в соцсетях кадры с места инцидента. На снимках видно, что посреди двора на улице Вильнюсской лежат два огромных ствола. Растения рухнули, их буквально вырвало из земли с корнем. Очевидно, к падению привели несколько факторов. Это и сильный ветер, и слой льда, сковавший тяжестью деревья, и аварийное состояние самих растений.

Одно из растений раздавило машину. Удар пришелся прямо на припаркованное авто. Второе дерево упало, ничего вокруг не повредив. К счастью, обошлось и без пострадавших.
Фото: соцсети (тг Ростов ВКурсе).
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