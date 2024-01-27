На Сельмаше «Шевроле» застрял колесом в огромной яме

Фото: Ростов Главный

В Ростове в микрорайоне Сельмаш иномарка застряла в огромной яме. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 27 января.По словам очевидцев, поздним вечером водитель автомобиля "Шевроле" двигался по улице Селеванова. Однако, не заметив углубление на дороге, мужчина провалился передним колесом своего авто в углубление. К счастью, скорость ехавшего автомобиля была невысокой, поэтому серьезных последствий удалось избежать.Из-за сложных условий водитель не смог самостоятельно выбраться из ямы и был вынужден прибегнуть к вызову спасателей.Важно отметить, что наряду со снегом, с проезжей части смыло асфальтовое покрытие. Горожане неоднократно обращались с жалобами на присутствующие на дорогах гигантские впадины, которые являются проблемой многих улиц в столице Дона.