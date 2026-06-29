Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Сельмаше несколько месяцев не заделывают глубокую яму

На Сельмаше несколько месяцев не заделывают глубокую яму

В Ростове-на-Дону в районе Сельмаша несколько месяцев не могут привести в надлежащий вид дорожное покрытые. Со слов очевидцев, на улице 1-я Плановая несколько месяцев простаивает огороженная яма, которую вместе полноценного ремонта лишь засыпали песком.

Поврежденный участок находится прямо на проезжей части, что затрудняет движение автомобилей. После дождей песчаная засыпка проседает, а вода размывает остатки асфальта. Как отмечают местные жители, грязь и песок стекают во дворы ближайших домов, ухудшая состояние дороги и создавая дополнительные неудобства.

Обратившись в водоканал, ростовчане получили ответ, что данный участок не относится к организации. Теперь жители пытаются выяснить, кто отвечает за ремонт дороги на этому месте и куда необходимо обращаться, чтобы яму наконец устранили.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика