На Сельмаше несколько месяцев не заделывают глубокую яму

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В Ростове-на-Дону в районе Сельмаша несколько месяцев не могут привести в надлежащий вид дорожное покрытые. Со слов очевидцев, на улице 1-я Плановая несколько месяцев простаивает огороженная яма, которую вместе полноценного ремонта лишь засыпали песком.Поврежденный участок находится прямо на проезжей части, что затрудняет движение автомобилей. После дождей песчаная засыпка проседает, а вода размывает остатки асфальта. Как отмечают местные жители, грязь и песок стекают во дворы ближайших домов, ухудшая состояние дороги и создавая дополнительные неудобства.Обратившись в водоканал, ростовчане получили ответ, что данный участок не относится к организации. Теперь жители пытаются выяснить, кто отвечает за ремонт дороги на этому месте и куда необходимо обращаться, чтобы яму наконец устранили.