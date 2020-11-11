На рынке под Ростовом бульдозерами раздавили более полутонны персиков

В Ростовской области бульдозерами раздавили более полутонны персиков с неправильной маркировкой. От фруктов избавились на рынке в Аксайском районе 10 ноября.Во время проверки овощного рынка в Аксае, напротив «Алмаза», выявили сомнительные персики. Специалисты обратили внимание на подозрительную маркировку товара. На ящиках со свежими персиками была маркировка «перец стручковый сладкий». Проверяющие не смогли определить легальность ввоза продукции на территорию РФ.- Запрещенная подкарантинная продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что с начала 2020 года выявлено семь случаев незаконного оборота сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. Общий объем уничтоженных товаров составил 34 тонны.Количество свежих и вкусных продуктов, которое было уничтожено из-за неправильно оформленной бумажки, впечатляет. Как правило, все эти запрещенные фрукты и овощи не испорченные и с хорошими сроками годности. Товар могли отправить в учреждения для престарелых или детские дома, потому что там старики и дети не имеют возможности кушать фрукты и получать витамины в достаточном количестве. Видимо, раздавить вкусные и дорогостоящие продукты проще, чем найти им достойное применение.