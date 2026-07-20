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На Ростовскую область обрушатся магнитные бури 22 июля

На Ростовскую область обрушатся магнитные бури 22 июля
На Ростовскую область надвигаются магнитные бури с 22 июля. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Лаборатории солнечной астрономии.

По последним данным, к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля. Геомагнитная обстановка будет нестабильной как минимум в течение суток. Ожидаются бури уровня G1–G2 (слабые и средние).

- Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около 5%. При этом вспышек на Солнце фактически нет, хотя со вчерашнего дня видны попытки оттолкнуться от дна, и есть вероятность, что это удастся, - пишут эксперты.

Метеозависимым людям в этот период следует подготовиться. Нужно снизить как физические, так и умственные нагрузки.
Фото: Rostov.ru
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