На Ростовскую область надвигаются ливни с грозами: объявлено штормовое

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней с грозами. Соответствующую информацию сообщили в Росгидрометцентре.По данным синоптиков, осадки обрушатся на регион утром 10 августа. Непогоду прогнозируют на Дону и в течение 11 и 12 августа. Сильные ливни будут сопровождаться грозами и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Из-за ураганных порывов возможны падения веток деревьев, поэтому жителям рекомендуется парковать свои авто в безопасных местах. В некоторых районах области возможен град.В период непогоды не рекомендуется покидать свои дома без острой необходимости. Если вам все же нужно выйти на улицу, прихватите с собой зонт. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру: 112.