На ростовских рынках проверили соблюдение санитарных норм

В Ростовской области проводится мониторинг розничных рынков. Такое поручение дал губернатор Василий Голубев во время заседания регионального координационного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.В рейде, организованном департаментом потребительского рынка, принял участие первый замглавы региона Виктор Гончаров. Он посетил два крупных рынка Ростова - ООО «Нахичеванский базар» и ЗАО «Центральный рынок».По данным донского департамента потребительского рынка, на территории области работают порядка 40 розничных рынков. Главам всех муниципалитетов было поручено организовать вместе с полицией контроль за соблюдением санитарных требований посетителями торговых рядов, в том числе социальной дистанции в 1,5 метра.Согласно предписанию, на рынках должна проводиться полная дезинфекция торговых площадей и дополнительная дезинфекции в течение дня всех контактных поверхностей. Кроме того, при входе на рынок и в течение дня работникам должны измерять температуру. Все сотрудники обязаны носить защитные маски и перчатки. Ещё одним требованием является регулярное проветривание помещений на рынках.По словам первого замгубернатора, закрытие одного из форматов торговли может привести к перераспределению потоков покупателей. В результате может возникнуть скоплений людей в других точках продаж. Кроме того, розничные рынки предоставляют торговые места фермерам и личным подсобным хозяйствам.В связи с этим, местных жителей призывают соблюдать санитарные нормы во избежание закрытия рынков, а именно, использовать средства индивидуальной защиты, держать дистанцию и не посещать торговые площадки, если есть признаки болезни.