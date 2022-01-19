На Ростов в ближайшие дни обрушится снегопад

Фото: Алексей Бойко.

В ближайшие дни на Ростов обрушится снегопад. Зимнюю погоду синоптики прогнозируют с 21 по 23 января.Первые снежинки ожидаются с пятницы. Дождь к вечеру сменится снегом, а воздух остынет до -3 градусов. Очевидно, дороги покроются коркой льда после обильных осадков. Жителям города стоит быть особенно внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в установленных местах. Автомобилистам необходимо соблюдать безопасные скоростной режим и дистанцию.На следующий день будет еще прохладнее. Днем столбик термометра не поднимется выше нуля, а вечером похолодает до -4. Самым морозным днем недели станет воскресенье. 23 января температура воздуха составит -3 градуса. Все это время будет идти снег.Утихший к субботе ветер снова усилится к воскресенью. Сила его порывов достигнет пяти метров в секунду.