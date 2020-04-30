На Ростов-на-Дону обрушился сильнейший град: видео
В Ростов-на-Дону ворвалась непогода. Днём 4 мая на город обрушился крупный град.
С воскресенья в городе бушевал ливень, который затопил несколько городских улиц. На улице Ленина разлился ручей и превратил пешеходную часть в настоящее озеро. Вода залила подвалы жилых домов, и спасатели несколько часов её откачивали. Также подтопленными оказались дворы на улицах Гурьевской, Пешкова и в переулке Узбекском.
На следующий день, в понедельник, к ливню присоединился град. Он с шумом накрыл город, быстро прогнав с улиц случайных прохожих. Появилась угроза для урожая - осадки могли сильно повредить сельскохозяйственные культуры, которые и так уже пострадали от недавних весенних заморозков.
Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, непогода прогнозируется в течение всего дня. Помимо осадков, ростовчанам стоит ждать шквалистый ветер силой до 15-18 метров в секунду.