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На Ростов 10 июня обрушилась магнитная буря

На Ростов 10 июня обрушилась магнитная буря
На Ростов обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщают синоптики Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм обрушился на Землю 10 июня около 15:00. Всего сила ударов достигла 6 баллов (уровень G2). На следующий день буря не прекратится. Удары будут продолжаться вплоть до 09:00.

Причиной тому стала вспышка на Солнце, которая случилась еще 8 июня.

В ближайшие двое суток метеозависимым людям придется нелегко. Они могут почувствовать недомогание в виде головной боли. Чтобы избежать этого, не следует перенапрягаться как умственно, так и физически. Также следует отказаться от вредной еды.
Фото: Rostov.ru
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