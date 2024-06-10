На Ростов 10 июня обрушилась магнитная буря

Фото: Rostov.ru

На Ростов обрушилась мощная магнитная буря. Об этом сообщают синоптики Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитный шторм обрушился на Землю 10 июня около 15:00. Всего сила ударов достигла 6 баллов (уровень G2). На следующий день буря не прекратится. Удары будут продолжаться вплоть до 09:00.Причиной тому стала вспышка на Солнце, которая случилась еще 8 июня.В ближайшие двое суток метеозависимым людям придется нелегко. Они могут почувствовать недомогание в виде головной боли. Чтобы избежать этого, не следует перенапрягаться как умственно, так и физически. Также следует отказаться от вредной еды.