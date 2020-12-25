На родине Шолохова разорилась «Поднятая Целина»

На Дону продают имущество разорившегося сельхозредприятия «Поднятая Целина». Данные об этом появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.На торги за 14 миллионов выставили тракторы, зерноуборочные комбайны, косилки, сеялки, технику для уборки кукурузы. Также продаются птичник, складские помещения, кормоцех, картофелехранилище и земли.«Поднятая Целина» находится в Вешенской Шолоховского района. Основным видом деятельности предприятия является овощеводство, выращивание зерновых культур и разведение птицы. Однако в 2016 году организация признана банкротом по иску предпринимателя из-за многомиллионной задолженности.