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На родине Шолохова разорилась «Поднятая Целина»

На родине Шолохова разорилась «Поднятая Целина»
На Дону продают имущество разорившегося сельхозредприятия «Поднятая Целина». Данные об этом появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги за 14 миллионов выставили тракторы, зерноуборочные комбайны, косилки, сеялки, технику для уборки кукурузы. Также продаются птичник, складские помещения, кормоцех, картофелехранилище и земли.

«Поднятая Целина» находится в Вешенской Шолоховского района. Основным видом деятельности предприятия является овощеводство, выращивание зерновых культур и разведение птицы. Однако в 2016 году организация признана банкротом по иску предпринимателя из-за многомиллионной задолженности.

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