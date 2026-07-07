На ремонт скандального подземного перехода в центре Ростова снова ищут подрядчика

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На ремонт скандального подземного перехода на пересечении Кировского и Большой Садовой в Ростове снова ищут подрядчика. Информация размещена на сайте государственных закупок 6 июля.Ценник на работы остался таким же, как и месяц назад, — 46,7 млн рублей. За это подрядной организации необходимо провести ремонт подземного перехода, заменить все коммуникации и, самое главное, отреставрировать и восстановить мозаичное панно.Напомним, что переход закрыли на ремонт еще 3 марта. Завершение работ планировалось на 30 ноября. Но все пошло не по плану. В процессе работ обвалилась часть мозаичного панно. Общественники подняли шум. Местные власти расторгли контракт и оштрафовали подрядчика.Вот только нового оказалось найти не так-то и просто. Администрация ищет подрядную организацию в который раз. Но пока желающих немного.Прием заявок на новое объявление – до 14 июля.