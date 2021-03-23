На ремонт системы пожарной безопасности ростовского театра им. Горького потратят 67 млн рублей

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького» (ГАУК РО «РАТД именим М. Горького») ищет подрядчика, который отремонтирует и переустановит систему пожарной безопасности. Соответствующий документ опубликовали 25 марта на сайте государственных закупок.В документе указано, что работа должна быть выполнена до 30 ноября 2021 года. За это время исполнителю необходимо отремонтировать и наладить работу всей противопожарной системы. Противопожарная безопасность главного донского театра обойдется в 67,3 миллионов рублей. Учреждение оплатит эту сумму за счет субсидий из средств областного бюджета.Список необходимого оборудования заказчик составил внушительный, подробно расписав все необходимые характеристики по каждому пункту. Здесь и новые автоматические выключатели, резервированные блоки питания, рассчитанные на групповое питание средств пожарной автоматики, извещатели и приемно-контрольные приборы охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, в театре разместят несколько световых оповещений-надписей «Выход»,а также аппаратные шкафы для огнетушителей, пожарные напорные рукава и насосную установку. Появится и система аудиооснащения: проигрыватели, микрофонная консоль, цифровой тюнер и трансляционный усилитель.Судя по такому набору необходимой техники, складывается впечатление, что пожарная система нужна не для театра, куда люди приходят отдыхать и получать эстетическое удовольствие, а для закрытого режимного объекта повышенной опасности. С другой стороны, жизнь и здоровье людей, предполагает наличие самой высокотехнологичной системы безопасности.Стоит вспомнить крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Из-за непродуманной системы пожарной безопасности погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее резонансных в истории современной России наряду с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года, при котором погибли 156 человек. Отсюда, очевидно, и такая щепетильность при закупке оборудования для ремонта системы пожарной безопасности ростовского театра.