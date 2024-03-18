На ремонт Красноармейской в Ростове потратят более 70 миллионов рублей

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На ремонт улицы Красноармейской в Ростове потратят 72 миллиона рублей. По информации на сайте государственных закупок, средства направят из бюджета города и региона. Большая часть денег потребуется на материалы (около 6 миллионов рублей). Остальное — на зарплату сотрудникам, оборудование и строительно-монтажные работы.Речь идет об участке от проспекта Театрального до Ворошиловского. Общая протяженность — 1,8 километра. На этом отрезке подрядчик должен полностью заменить асфальт, бортовые камни, а также установить новые крышки люков. Завершить работы необходимо к 1 октября.Улица Красноармейская — одна из центральных в Ростове. На ней есть небольшие ямы, но по ним еще можно ездить. По сравнению с дорогами, которые находятся чуть дальше, состояние Красноармейской просто идеальное. По крайней мере, там не пробивают колеса из-за ям. Возможно, властям донской столицы стоит сначала обратить внимание на улицы, нуждающиеся в ремонте куда больше.