На реконструкцию объектов водоснабжения в Ростовской области направят порядка 20 млрд рублей

В Законодательном собрании Ростовской области провели круглый стол, в ходе посвященное состоянию сетей питьевой воды и канализации на территории донского региона. Мероприятие состоялось под руководством депутата Заксобрания Ростовской области Ирины Потяговой. В обсуждении приняли участие представители администраций Ростова, Шахт, Таганрога, министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницын, а также руководители общественных организаций и актив партии КПРФ.- Мы хотим еще раз поднять тему состояния водопроводных и канализационных сетей в Ростовской области, так как от этого напрямую зависит качество питьевой воды, которую получают жители городов и сельских территорий, - отметила Ирина Потяговая. - А качество воды, в свою очередь, напрямую влияет на здоровье каждого человека, особенно в той эпидемиологической ситуации, в которой мы все сейчас живем.По информации областного министерства жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 1 января 2021 года общая протяженность водопроводной сети в донском регионе составила около 20 тысяч километров. А общая протяженность сетей водоотведения - 4,1 тысячи километров. При этом средний износ объектов достиг 74,5% по водоснабжению и 73% - по отведению.Министр регионального ЖКХ Михаил Солоницын рассказал о работе, организованной по трем направлениям для решения этого вопроса. К ним относится привлечение прикладной науки в сферу водоснабжения и водоотведения, развитие государственно-частного партнерства и реализация госпрограмм. В частности, на Дону реализуются четыре инвестиционных государственных программы и 42 концессионных соглашения на общую сумму 712 миллионов рублей.В рамках реализации государственных программ, в 2020 году в Ростовской области построили 92 километра и реконструировали 49 километров водопроводных сетей. На 13 буровых скважинах провели капитальный ремонт. До 2024 года планируется построить и реконструировать объекты водоснабжения еще в 20 сельских районах и пяти городах. На обновление системы водоотведения потратят порядка 20 миллиардов рублей, из которых 4,8 - средства федерального бюджета страны.По словам руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Евгения Бессонова, все возможности для улучшения качества воды уже есть. Нужно лишь не допустить загрязнения водоема и вложить часть капитала в модернизацию объектов ЖКХ, а также оздоровления реки Дон и Цимлянского водохранилища. В донском регионе таких средств нет, поэтому в качестве решения проблемы комунисты предложил привлечь средства фонда национального благосостояния.- Мы подключили к решению этого вопроса фракцию КПРФ в Государственной Думе, и я уверен, что совместными усилиями и Правительства Ростовской области, и депутатского корпуса мы сможем переломить ситуацию, - подытожил Евгений Бессонов.