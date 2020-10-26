На реализацию нацпроекта «Демография» в Ростовской области направят более 50 миллиардов рублей

На обеспечение национального проекта «Демография» в Ростовской области до конца 2024 года будет направлено 50,7 миллиарда рублей. Вопрос обсудили на заседании круглого стола Законодательного собрания Ростовской области.Круглый стол, посвященный финансовому обеспечению реализации национального проекта «Демография», а именно: реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», прошел в дистанционной и очной формах. В нем приняли участие председатель комитета ЗС РО по образованию Светлана Мананкина, председатель комитета по бюджету Андрей Харченко, председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков и руководители фракций ЛДПР - Евгений Федяев, КПРФ - Евгений Бессонов. Также на заседании присутствовали общественники и представители органов исполнительной власти.В начале заседания Андрей Харченко напомнил, что на Дону в рамках нацпроекта уже принято пять областных проектов. Основным локомотивом для обеспечения рождаемости на Дону и в стране в целом является именно «Финансовая поддержка семей при рождении детей».- Обеспечение стабильного демографического роста - основная задача исполнительных органов всех уровней власти, - отметил зампредседателя донского парламента. - Об этом не раз говорили губернатор Ростовской области и президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому важно следить за тем, как реализуется областной проект, и на каком этапе он находится. Кроме того, необходимо выявить недостатки и предложить меры по их ликвидации.По словам начальника управления проектной деятельности при губернаторе Ростовской области Анны Булатовой, на реализацию нацроекта «Демография» в донском регионе до конца 2024 года планируется направить 50,7 миллиарда рублей. Более 33 миллиардов рублей как раз предназначено для оказания финансовой поддержки семей с детьми. В 2020 году на обеспечение соответствующего регионального проекта предусмотрено 6,7 миллиарда.Областной проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает в себя девять выплат. Родители получают ежемесячную финансовую поддержку для полноценного питания в случае усыновления или рождения первого ребенка. Такая выплата распространяется и на беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. Выплаты также предусмотрены семьям при рождении третьего ребенка или всех последующих детей. В донском регионе действуют адресная социальная помощь на основе соцконтракта и областной материнский капитал многодетным семьям.Как сообщила заместитель министра труда и социального развития донского региона Маргарита Горяинова, годовой план проекта выполнен более чем на 70%. Все донские семьи, нуждающиеся в финансовой поддержке, вовремя получают положенные законом выплаты.