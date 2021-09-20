На разметку и обустройство дорог в Ростовской области потратят 175 миллионов рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который займется обустройством и разметкой автодорог регионального и межмуниципального значения. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 20 сентября.Исполнителю предстоит установить видеокамеры, дорожные знаки, светофоры, а также светодиодные ленты, информационные щиты и солнечные электростанции. Кроме того, по контракту подрядчик должен сделать разметку, поставить датчики движения для пешеходов и световые тактильные дорожки. Последние нужны для пожилых и людей с ограниченными возможностями. При такой системе одновременно с зеленым цветом светофора подсвечиваются и крайние полоски перехода.Обновление дорог донского региона обойдется в 175 миллионов рублей. Деньги на реализацию проекта направят из средств областного бюджета. Работы планируют начать с 1 ноября и завершить к маю 2022 года.