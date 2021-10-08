Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Рабочей площади в Ростове отремонтируют асфальт за 12 млн рублей

На Рабочей площади в Ростове отремонтируют асфальт за 12 млн рублей
Ремонт дороги на Рабочей площади в Ростове обойдется властям в 12 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась 11 октября на сайте госзакупок.

Согласно документам, на Рабочей площади заменят асфальтное покрытие. Деньги выделят из двух бюджетов: более 12 миллионов выделят из бюджета области, еще 121 тысячу направят из казны города. За эти деньги подрядчик должен будет снять старое покрытие, подготовить и постелить новое, а также нанести разметку.

Работы будут проводиться в 2022 году - с 1 апреля по 1 июля. Покрытие должно будет прослужить как минимум пять лет, иначе подрядчику придется переделывать работу. Разметка должна быть видна на дороге хотя бы год.

Имя исполнителя контракта станет известно 1 ноября.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.