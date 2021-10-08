На Рабочей площади в Ростове отремонтируют асфальт за 12 млн рублей

Ремонт дороги на Рабочей площади в Ростове обойдется властям в 12 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась 11 октября на сайте госзакупок.Согласно документам, на Рабочей площади заменят асфальтное покрытие. Деньги выделят из двух бюджетов: более 12 миллионов выделят из бюджета области, еще 121 тысячу направят из казны города. За эти деньги подрядчик должен будет снять старое покрытие, подготовить и постелить новое, а также нанести разметку.Работы будут проводиться в 2022 году - с 1 апреля по 1 июля. Покрытие должно будет прослужить как минимум пять лет, иначе подрядчику придется переделывать работу. Разметка должна быть видна на дороге хотя бы год.Имя исполнителя контракта станет известно 1 ноября.