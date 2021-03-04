На проспекте Стачки парализовано движение из-за ДТП с участием автобуса

В Ростове на проспекте Стачки образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла днем 6 марта в районе ТРЦ «Сокол».В распоряжении редакции DonDay.ru появились фотографии с места ДТП. Судя по снимкам, водитель общественного транспорта ехал по средней полосе проспекта Стачки. На перекрестке он повернул налево - на улицу Интернациональную - и не заметил попутную «Митсубиси» слева. У легковушки повреждена правая сторона.К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Но водители остались на месте происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Автобус и иномарка занимают две из трех полос движения. Поток автомобилистов едва движется, а пробка становится все больше.