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На проспекте Стачки парализовано движение из-за ДТП с участием автобуса

На проспекте Стачки парализовано движение из-за ДТП с участием автобуса
В Ростове на проспекте Стачки образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла днем 6 марта в районе ТРЦ «Сокол».

В распоряжении редакции DonDay.ru появились фотографии с места ДТП. Судя по снимкам, водитель общественного транспорта ехал по средней полосе проспекта Стачки. На перекрестке он повернул налево - на улицу Интернациональную - и не заметил попутную «Митсубиси» слева. У легковушки повреждена правая сторона.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Но водители остались на месте происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Автобус и иномарка занимают две из трех полос движения. Поток автомобилистов едва движется, а пробка становится все больше.

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