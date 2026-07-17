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На проспекте М. Нагибина в Ростове-на-Дону установили «умные» камеры видеонаблюдения

На проспекте М. Нагибина в Ростове-на-Дону установили «умные» камеры видеонаблюдения

На проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону установили «умные» камеры видеонаблюдения.

Два новых устройства для фиксации нарушений монтажники разместили на столбах рядом с переулком Рубиновым. Судя по снимкам, камеры направлены в обе стороны дороги.

В городе на уже несколько месяцев устанавливают камеры, и в 2026 году их количество должно достигнуть нескольких сотен. «Умные» камеры способны выявлять такие нарушения, как просроченный полис ОСАГО, непристегнутый ремень, использование мобильного телефона за рулем и другие правонарушения.

Ранее подобные системы появились на перекрестке Большой Садовой с улицей Чехова, на Театральной площади, улице Шолохова и других улицах города.
Фото: соцсети.
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