На проспекте М. Нагибина в Ростове-на-Дону установили «умные» камеры видеонаблюдения

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На проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону установили «умные» камеры видеонаблюдения.Два новых устройства для фиксации нарушений монтажники разместили на столбах рядом с переулком Рубиновым. Судя по снимкам, камеры направлены в обе стороны дороги.В городе на уже несколько месяцев устанавливают камеры, и в 2026 году их количество должно достигнуть нескольких сотен. «Умные» камеры способны выявлять такие нарушения, как просроченный полис ОСАГО, непристегнутый ремень, использование мобильного телефона за рулем и другие правонарушения.Ранее подобные системы появились на перекрестке Большой Садовой с улицей Чехова, на Театральной площади, улице Шолохова и других улицах города.