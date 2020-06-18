Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На проспекте Будённовском в Ростове ограничат движение транспорта до конца года

На проспекте Будённовском в Ростове ограничат движение транспорта до конца года
В Ростове на проспекте Будённовском ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Для проезда будет закрыта правая полоса движения на период въезда/выезда строительной техники в районе домов №№ 34-40. На этом участке начнутся строительные работы.

Ограничение вводится с 22 июня по 21 декабря 2020 года.

Напомним, что 24 июня, в среду, в центре Ростова будет ограничено движение транспорта из-за парада Победы. Для транспорта закроют несколько улиц с 6 до 14 часов.

Кроме того, движение будет перекрываться на время проезда военной техники к месту проведения парада и обратно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.