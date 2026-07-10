На прениях по делу гендиректора «Колхоза им. Мясникяна» гособвинение запуталось в собственных доводах
В Азовском районном суде Ростовской области подошли к концу прения по делу генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Как рассказал портал DonDay, перед судом выступили представители гособвинения и защитники, подводя итоги многомесячного судебного разбирательства.
Уголовное дело в отношении руководителя одного из крупнейших животноводческих предприятий Ростовской области начали расследовать еще в 2023 году. Тогда несколько бывших работников колхоза обратились в полицию и заявили о причиненном им ущербе. Позднее уже в суде они пояснили, что о наличии ущерба им сообщили сотрудники полиции.
При этом ни на этапе следствия, ни во время судебного процесса никто так и не смог внятно объяснить, в чем именно выражался материальный ущерб. В обвинительном заключении указана сумма 800 миллионов рублей. Эксперты, выступавшие в суде, отдельно подчеркнули: эта цифра не является размером ущерба. Она представляет собой лишь рублевый эквивалент активов колхоза на определенную дату.
За время разбирательства суд допросил более 100 потерпевших и свидетелей, а также исследовал большое количество документов.
Особенно тяжелое впечатление производили допросы «потерпевших». Люди, которые должны были стать главными обличителями подсудимого, в основном высказывали личные претензии к Матеосу Хатламаджияну: «несправедливо уволил», «мало платил» и другие. Они прямо признавалась, что не понимают, какой именно ущерб им был причинен, а заявления писались под диктовку оперативников.
Многие говорили, что не писали заявлений и просили их забрать. По их словам, они не читали тексты, написанные оперативными сотрудниками.
Несколько десятков человек месяцами приходили в суд как на работу. При этом они создавали шум, выкрикивали оскорбления и мешали процессу. В отдельные моменты даже судье приходилось требовать тишины.
Не меньше вопросов вызывали и материалы дела. Например, значительная часть письменных документов, которые исследовались в суде, не указана в деле как доказательства вины Матеоса Хатламаджияна. Как именно они оказались в материалах, осталось непонятным. К половине документов не приложены сопроводительные письма или рапорты. При этом в суде так и не прозвучали факты или документы, которые прямо подтверждали бы вину гендиректора.
Прения сторон начались на заседании 3 июля. На этой финальной стадии гособвинитель и защита должны были проанализировать исследованные доказательства, дать им правовую оценку и аргументированно изложить свои позиции.
Возник закономерный вопрос: как понимать утверждение прокурора о том, что с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года Матеос Хатламаджиян, занимая руководящие должности, вступил в преступный сговор с неустановленной группой лиц для хищения имущества членов кооператива?
Гособвинитель отдельно подчеркивал, что обвиняемый не мог реализовать «свой преступный план в одиночку». Но тогда возникает другой вопрос: где эти предполагаемые сообщники? Почему за два года следствие не установило ни одного человека? Если, по версии обвинения, выгода Матеоса Хатламаджияна заключалась в «хищении имущества членов кооператива», то какой интерес был у «неустановленных сообщников»? Вряд ли они действовали бескорыстно.
Когда гособвинению не хватало фактов и убедительных аргументов, в речи начали звучать формулировки, близкие к личным оскрблениям. Среди них: «безжалостный эгоизм и алчность», «негативный прецедент для реорганизации кооперативов», «ущерб экономике страны», «подрывают доверие к цивилизованному ведению бизнеса».
Парадоксальная ситуация. Когда колхоз был в упадке, приносил многомиллионные убытки, не платил налоги, задерживал зарплаты и не рассчитывался с кредиторами, это выглядело как норма. Когда же через несколько лет после прихода Матеоса Хатламаджияна предприятие вышло на передовые позиции, стало получать прибыль, платить налоги, регулярно выдавать сотрудникам зарплаты и премии, вкладываться в развитие, создавать материальные блага и обеспечивать продукцией десятки тысяч людей, это назвали «безжалостным эгоизмом и алчностью», «негативным прецедентом для реорганизации кооперативов», «ущербом экономике страны» и действиями, которые «подрывают доверие к цивилизованному ведению бизнеса».
Именно на абсурдность такой логики обратила внимание адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина. Она подчеркнула, что этого процесса вообще не должно было быть, если бы следствие строго соблюдало уголовно-процессуальное законодательство, а прокуратура действительно контролировала законность возбуждения уголовных дел.
По словам защитника, более полутора лет проверок и почти два года затягивания дела сопровождались многочисленными нарушениями и произвольным толкованием закона. Руководитель следственной группы, как утверждает адвокат, игнорировал ходатайства защиты, а после жалоб направлял однотипные формальные ответы. Расследование продлевали без должного уведомления, а прокуратура не давала этому надлежащей оценки.
Приглашенные юристы и эксперты в суде неоднократно говорили, что реорганизация была необходима. На заседании 14 апреля ревизор Юрий Тепляков пояснил, что преобразование СПК в акционерное общество было единственным правильным вариантом. По его словам, колхоз как форма уже себя изжил, а пайщиков стало меньше, чем работников. Поэтому предприятие по закону должно было пройти реорганизацию.
Адвокат В. Котельников поддержал позицию коллеги и также указал на отсутствие ущерба. Кроме того, он отметил, что анализ действий сотрудников полиции позволяет говорить об их неправомерном вмешательстве в деятельность юридического лица.
Как и ожидалось, выводы гособвинения и защиты оказались полностью противоположными.
Прокурор попросил признать Матеоса Хатламаджияна виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему реальный срок лишения свободы. Адвокаты, напротив, заявили, что вина гендиректора не доказана, и попросили суд вынести оправдательный приговор.
Отдельно стоит отметить поведение группы потерпевших, которые пришли в суд 3 июля. Они вели себя вызывающе, громко и язвительно комментировали речь адвоката Матеоса Хатламаджияна, а также перебивали выступления. Судья не раз делала им замечания и просила соблюдать тишину.
При этом любой из потерпевших имел право самостоятельно выступить в прениях. Однако людям, которым, как утверждается, был причинен многомиллионный ущерб, по существу сказать оказалось нечего.