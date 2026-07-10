На прениях по делу гендиректора «Колхоза им. Мясникяна» гособвинение запуталось в собственных доводах

- Судом не приняты во внимание многочисленные нарушения, отсутствие ущерба, нарушения подсудности, проведение следственных действий неуполномоченным лицом, нарушения при возбуждении уголовного дела. Судебное следствие нельзя назвать объективным и беспристрастным, заявила Людмила Лопаткина.

- Следователь умышленно, с целью придания криминального характера законной корпоративной деятельности хозяйственного кооператива, … жонглирует подобными словами … «Находясь в неустановленном месте», «по согласованию с неустановленными лицами», «имея умысел на совершение тяжкого преступления».... Квалифицированные юристы знают этот трюк, когда нечего с казать, а надо больше вменить. Приговор не может быть постановлен на домыслах и с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, - отметила в своей речи адвокат.

Фото: Дондей

В Азовском районном суде Ростовской области подошли к концу прения по делу генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Как рассказал портал DonDay, перед судом выступили представители гособвинения и защитники, подводя итоги многомесячного судебного разбирательства.Уголовное дело в отношении руководителя одного из крупнейших животноводческих предприятий Ростовской области начали расследовать еще в 2023 году. Тогда несколько бывших работников колхоза обратились в полицию и заявили о причиненном им ущербе. Позднее уже в суде они пояснили, что о наличии ущерба им сообщили сотрудники полиции.При этом ни на этапе следствия, ни во время судебного процесса никто так и не смог внятно объяснить, в чем именно выражался материальный ущерб. В обвинительном заключении указана сумма 800 миллионов рублей. Эксперты, выступавшие в суде, отдельно подчеркнули: эта цифра не является размером ущерба. Она представляет собой лишь рублевый эквивалент активов колхоза на определенную дату.За время разбирательства суд допросил более 100 потерпевших и свидетелей, а также исследовал большое количество документов.Особенно тяжелое впечатление производили допросы «потерпевших». Люди, которые должны были стать главными обличителями подсудимого, в основном высказывали личные претензии к Матеосу Хатламаджияну: «несправедливо уволил», «мало платил» и другие. Они прямо признавалась, что не понимают, какой именно ущерб им был причинен, а заявления писались под диктовку оперативников.Многие говорили, что не писали заявлений и просили их забрать. По их словам, они не читали тексты, написанные оперативными сотрудниками.Несколько десятков человек месяцами приходили в суд как на работу. При этом они создавали шум, выкрикивали оскорбления и мешали процессу. В отдельные моменты даже судье приходилось требовать тишины.Не меньше вопросов вызывали и материалы дела. Например, значительная часть письменных документов, которые исследовались в суде, не указана в деле как доказательства вины Матеоса Хатламаджияна. Как именно они оказались в материалах, осталось непонятным. К половине документов не приложены сопроводительные письма или рапорты. При этом в суде так и не прозвучали факты или документы, которые прямо подтверждали бы вину гендиректора.Прения сторон начались на заседании 3 июля. На этой финальной стадии гособвинитель и защита должны были проанализировать исследованные доказательства, дать им правовую оценку и аргументированно изложить свои позиции.Возник закономерный вопрос: как понимать утверждение прокурора о том, что с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года Матеос Хатламаджиян, занимая руководящие должности, вступил в преступный сговор с неустановленной группой лиц для хищения имущества членов кооператива?Гособвинитель отдельно подчеркивал, что обвиняемый не мог реализовать «свой преступный план в одиночку». Но тогда возникает другой вопрос: где эти предполагаемые сообщники? Почему за два года следствие не установило ни одного человека? Если, по версии обвинения, выгода Матеоса Хатламаджияна заключалась в «хищении имущества членов кооператива», то какой интерес был у «неустановленных сообщников»? Вряд ли они действовали бескорыстно.Когда гособвинению не хватало фактов и убедительных аргументов, в речи начали звучать формулировки, близкие к личным оскрблениям. Среди них: «безжалостный эгоизм и алчность», «негативный прецедент для реорганизации кооперативов», «ущерб экономике страны», «подрывают доверие к цивилизованному ведению бизнеса».Парадоксальная ситуация. Когда колхоз был в упадке, приносил многомиллионные убытки, не платил налоги, задерживал зарплаты и не рассчитывался с кредиторами, это выглядело как норма. Когда же через несколько лет после прихода Матеоса Хатламаджияна предприятие вышло на передовые позиции, стало получать прибыль, платить налоги, регулярно выдавать сотрудникам зарплаты и премии, вкладываться в развитие, создавать материальные блага и обеспечивать продукцией десятки тысяч людей, это назвали «безжалостным эгоизмом и алчностью», «негативным прецедентом для реорганизации кооперативов», «ущербом экономике страны» и действиями, которые «подрывают доверие к цивилизованному ведению бизнеса».Именно на абсурдность такой логики обратила внимание адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина. Она подчеркнула, что этого процесса вообще не должно было быть, если бы следствие строго соблюдало уголовно-процессуальное законодательство, а прокуратура действительно контролировала законность возбуждения уголовных дел.По словам защитника, более полутора лет проверок и почти два года затягивания дела сопровождались многочисленными нарушениями и произвольным толкованием закона. Руководитель следственной группы, как утверждает адвокат, игнорировал ходатайства защиты, а после жалоб направлял однотипные формальные ответы. Расследование продлевали без должного уведомления, а прокуратура не давала этому надлежащей оценки.Приглашенные юристы и эксперты в суде неоднократно говорили, что реорганизация была необходима. На заседании 14 апреля ревизор Юрий Тепляков пояснил, что преобразование СПК в акционерное общество было единственным правильным вариантом. По его словам, колхоз как форма уже себя изжил, а пайщиков стало меньше, чем работников. Поэтому предприятие по закону должно было пройти реорганизацию.Адвокат В. Котельников поддержал позицию коллеги и также указал на отсутствие ущерба. Кроме того, он отметил, что анализ действий сотрудников полиции позволяет говорить об их неправомерном вмешательстве в деятельность юридического лица.Как и ожидалось, выводы гособвинения и защиты оказались полностью противоположными.Прокурор попросил признать Матеоса Хатламаджияна виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему реальный срок лишения свободы. Адвокаты, напротив, заявили, что вина гендиректора не доказана, и попросили суд вынести оправдательный приговор.Отдельно стоит отметить поведение группы потерпевших, которые пришли в суд 3 июля. Они вели себя вызывающе, громко и язвительно комментировали речь адвоката Матеоса Хатламаджияна, а также перебивали выступления. Судья не раз делала им замечания и просила соблюдать тишину.При этом любой из потерпевших имел право самостоятельно выступить в прениях. Однако людям, которым, как утверждается, был причинен многомиллионный ущерб, по существу сказать оказалось нечего.