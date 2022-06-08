На праздничных выходных в Ростове будет жарко и пасмурно

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В Ростове-на-Дону на грядущих выходных обещают жаркую и пасмурную погоду. О прогнозе рассказали в Ростгидрометцентре.В субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, температура воздуха будет колебаться от +17 градусов ночью до +33 днем. Ветер северо-восточный, с порывами до четырех метров в секунду. Осадков в эти дни не предвидится, несмотря на пасмурную погоду.В ночь на понедельник воздух прогреется до +21 градуса. Днем температура составит +31. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.