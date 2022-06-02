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На пошив формы для сотрудников Роспотребнадзора Ростовской области потратят два миллиона рублей

На пошив формы для сотрудников Роспотребнадзора Ростовской области потратят два миллиона рублей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по Ростовской области ищет подрядчика для пошива и поставки форменной одежды. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Ведомству необходимо несколько полных комплектов женской и мужской форменной одежды. За 2,6 миллиона рублей подрядчику нужно будет сшить 103 костюма и столько же галстуков, 239 рубашек, 206 демисезонных курток. Кроме того, в комплекте должно быть 49 нарукавных знаков, 56 дуговых нашивок и 168 знаков отличия, не говоря уже о мелкой фурнитуре. Выполнить пошив и поставку одежды необходимо в течение 45 дней с момента подписания контракта.

В документах заказчик подробно описал качество ткани и фурнитуры, ее цвет, а также предоставил раскройку для каждого из элементов формы.

Прием заявок продлится до 9 июня, а имя победителя конкурса станет известно на следующий день.
Фото: istokphoto
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