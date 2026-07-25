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На побережье Таганрога снова нашли следы нефтепродуктов

На побережье Таганрога снова нашли следы нефтепродуктов
На побережье Таганрога снова нашли следы нефтепродуктов. О находке на побережье Таганрогского залива рассказала глава приморского города Светлана Камбулова 25 июля.

Следы вещества обнаружили в районе Богудонии.

- Загрязнение было оперативно устранено, - сказала Светлана Камбулова.


Напомним, 10 июля после атаки БПЛА загорелся мазутный терминал в морском порту Таганрога. В результате ЧП на побережье Таганрогского залива стали находить следы нефтепродуктов.

Теперь ежедневно проводится мониторинг акватории и береговой линии. Городской штаб и волонтеры осматривают побережье дважды в день.
Фото: Дондей
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