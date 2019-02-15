На переселение людей из аварийного жилья в Ростовской области выделили 2 млрд рублей



Фото: МК в Оренбурге

В Ростовской области выделили два миллиарда рублей на переселение людей из Ростовской области. Об этом 18 февраля сообщили на заседании комитета по бюджету в Законодательном собрании.



В каждом городе региона есть дома,находящиеся в ужасном состоянии. Многие из них не видели ремонта с 50-х годов. В квартирах протекают потолки, в стенах появляются трещины, с фасадов осыпается кирпич.



Жильцы тратят много сил и средств на то, чтобы добиться хоть какого-то ремонта. Неизвестно, хватит ли двух миллиардов на то, чтобы переселить людей из аварийного жилья.