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На перекрестке Кировского и Горького в Ростове появились новые «умные» камеры

На перекрестке Кировского и Горького в Ростове появились новые «умные» камеры

На пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького в Ростове-на-Дону установили четыре современных комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Монтаж оборудования специалисты выполнили утром 3 июля.

Вероятно, новые камеры способны автоматически выявлять широкий спектр нарушений ПДД. Аналогичные комплексы в ранее появились на других улицах города.

Современные системы смогут фиксировать использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами, а также множество других нарушений.

Запуск новых комплексов в рабочем режиме планируется осенью 2026 года.
Фото: соцсети.
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