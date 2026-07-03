На перекрестке Кировского и Горького в Ростове появились новые «умные» камеры

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На пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького в Ростове-на-Дону установили четыре современных комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Монтаж оборудования специалисты выполнили утром 3 июля.Вероятно, новые камеры способны автоматически выявлять широкий спектр нарушений ПДД. Аналогичные комплексы в ранее появились на других улицах города.Современные системы смогут фиксировать использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами, а также множество других нарушений.Запуск новых комплексов в рабочем режиме планируется осенью 2026 года.