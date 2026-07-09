На обратной стороне Солнца случилась «красивая» вспышка

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце произошла «красивая» вспышка. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Солнечной астрономии.Вспышка случилась в ночь со вторника на среду. По уровню она достигла балла M5 (примерно 50 % от высшего балла X). Астрономы назвали такую вспышку «красивой», так как явление выглядит ярко.Выход группы пятен к Земле ожидается через 3-4 дня.- Данный взрыв — это не рождение, а гибель активного центра,- сообщили специалисты.По графику, в настоящее время геомагнитное поле возбуждено, но бури за этим не последует.