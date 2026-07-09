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На обратной стороне Солнца случилась «красивая» вспышка

На обратной стороне Солнца случилась «красивая» вспышка
На Солнце произошла «красивая» вспышка. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Солнечной астрономии.

Вспышка случилась в ночь со вторника на среду. По уровню она достигла балла M5 (примерно 50 % от высшего балла X). Астрономы назвали такую вспышку «красивой», так как явление выглядит ярко.

Выход группы пятен к Земле ожидается через 3-4 дня.

- Данный взрыв — это не рождение, а гибель активного центра,- сообщили специалисты.

По графику, в настоящее время геомагнитное поле возбуждено, но бури за этим не последует.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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