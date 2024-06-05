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На новом мосту через Ростовское море провалился асфальт

Асфальт на новом мосту через Ростовское море провалился. О яме сообщили местные жители в социальных сетях 5 июня.

Строительство моста было завершено 31 декабря прошлого года. Однако не прошло и года, как на мосту появилась выбоина в асфальте. Очевидцы рассказывают, что из-за этой ямы один из водителей уже потерял покрышку. А те, кто проезжает этот участок, рискуют пробить колёса, погнуть диски или повредить подвеску.

Чтобы предупредить водителей о яме, кто-то из неравнодушных людей положил туда покрышку.

Стоимость строительства этого объекта, согласно данным сайта госзакупок, составляет 902,5 миллиона рублей из областного бюджета.
Фото: телеграм-канал Тютина
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