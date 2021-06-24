В могиле мужчины в Шахтах похоронили другого человека

В Шахтах на месте могилы мужчины похоронили другого человека. Об инциденте DonDay Шахты рассказала местная жительница Ольга Штейникова.Она пришла на центральное кладбище города посетить могилу отца. Подойдя ближе, женщина увидела, что оградки нет, а на месте памятника стоит новенький крест с именем другого человека. Женщина пошла в администрацию кладбища. Там ей сказали, что захоронение было выполнено незаконно.Ольга не хочет доводить дело до суда, поэтому решила обратиться в СМИ, чтобы найти родственников похороненного мужчины. Она ищет родственников умершего Николая Беляева, чтобы попытаться мирно урегулировать произошедший случай (8-906-423-02-48, Ольга).