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На место сошедшего с рельсов поезда выехал и. о. ростовского транспортного прокурора

На место сошедшего с рельсов поезда выехал и. о. ростовского транспортного прокурора
Ростовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода грузового локомотива под Батайском. Происшествие случилось 15 октября около полудня между Батайском и Азовом.

В Южной транспортной прокуратуре рассказали, что состав следовал без пассажиров. Он перевозил груз. Предварительной причиной схода поезда с рельсов стало то, что он проехал на запрещающий сигнал светофора. К счастью, в результате ЧП обошлось без жертв.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности ростовского транспортного прокурора. После проведения проверки соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта ведомство примет меры реагирования. Сейчас на участке железной дороги ведутся восстановительные работы. Движению других поездов ничего не мешает.
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