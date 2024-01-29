На мемориале в Большой Неклиновке зажгли Вечный огонь

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

Вечный огонь зажжен на мемориале в селе Большая Неклиновка Неклиновского района 27 января. Мероприятие было приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.К церемонии по видео-конференц-связи подключились заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.Мемориал в селе Большая Неклиновка – это братская могила, в которой захоронены останки около сотни советских солдат и офицеров, погибших в боях с октября 1941-го по август 1943 года. Памятник открыли в 1980 году. Он представляет собой каменную стену, на которой высечены барельефные изображения воинов разных родов войск.Монумент неоднократно реставрировался. В 2023 году компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» проложила подземный газопровод низкого давления протяженностью около 100 метров и установила мемориальную горелку.Александр Новак отметил, что увековечить славу героев Великой Отечественной войны – это дело чести.– Мы помним подвиг наших предков, гордимся нашими ветеранами, тружениками тыла и всем нашим великим народом, – подчеркнул председатель Правительства РФ.– Сохранение памяти о погибших за Родину воинов – важная государственная задача, – считает губернатор Ростовской области.– 100 солдат и офицеров покоятся в этой земле. Село Большая Неклиновка Неклиновского района – это часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года наши войска и освободили Ростовскую область. Совсем скоро, в начале сентября, был освобожден Донецк, начали освобождать Донбасс, перед этим был освобожден Луганск. Наша задача – сохранение подвигов, памяти. Как сказал наш президент, это «задача абсолютной государственной важности». Чтобы эту память сохранить, мы открыли в 2020 году крупный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Там можно узнать, что происходило до освобождения, что было потом. А потом была Победа, которую ковали и ленинградцы, отстояв этот великий город, – отметил Василий Голубев.В свою очередь, Сергей Густов рассказал о выполнении задачи, поставленной президентом страны, по сохранению памяти о погибших защитниках Родины.- Сегодня на интернет-ресурсе «Храним огонь Победы» появился еще один мемориальный комплекс. Это особенно символично в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – столь знаменательной даты в истории нашей страны. Только в 2023 году в регионах России зажглись 14 новых Вечных огней, почти 20 переведены в режим постоянного горения, а всего в зоне ответственности группы «Газпром» – более 1,6 тыс. мемориалов. Безусловно, мы и дальше будем продолжать почетную миссию по газификации комплексов и их обслуживанию, чтобы сохранить память о подвиге народа в Великую Отечественную войну, – сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».Новый огонь нанесен на интерактивную карту портала «Храним огонь Победы», на котором собрана информация о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, о военной истории регионов. Ресурс создали по инициативе ПАО «Газпром».По всей России в местах воинских захоронений сейчас горят более 1 600 мемориальных факелов. В 2022 году президент России Владимир Путин поручил обеспечить на безвозмездной основе бесперебойную работу Вечных огней на воинских захоронениях. Выполняя поручение, только в 2023 году подразделения «Газпрома» подключили к сетевому газоснабжению 33 мемориала по всей стране.