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На М-4 в Ростовской области водители заметили меньше очередей на АЗС

На М-4 в Ростовской области водители заметили меньше очередей на АЗС
Водители Ростовской области продолжают заранее проверять обстановку на заправках из-за проблем с топливом. Редакция Donday проанализировала ситуацию на АЗС вдоль трассы М-4 «Дон» 21 июля.

В Миллеровском районе работает «Роснефть» в Первомайском сельском поселении. По словам водителей, там есть АИ-92 за 65,90 рубля и АИ-95 за 71,95 рубля.

В Дегтевском сельском поселении доступны сразу три станции. На «Газпроме» в сторону Ростова есть только дизель за 76,40 рубля, а на заправке этой же компании в сторону Воронежа - только АИ-95 за 72,10 рубля. На «Лукойле» по направлению к Ростову, по данным водителей, продают АИ-92 за 67,38 рубля, АИ-95 за 75,13 рубля и АИ-100 за 99,40 рубля.

В поселке Тарасовском на «Лукойле» АИ-92 стоит 67,38 рубля, АИ-95 - 75,13 рубля, дизельное топливо - 79,86 рубля. В «Донсервисгазе» Дячкинского сельского поселения цены выше: АИ-92 продают за 150 рублей, АИ-95 - за 160 рублей, ДТ - за 145 рублей. На «Rusoil» АИ-92 стоит 52 рубля, АИ-95 - 95 рублей, дизель - 89 рублей.

В Каменске-Шахтинском на «Лукойле» есть почти все виды топлива, кроме АИ-100. АИ-92 продают за 67,38 рубля, АИ-95 - за 75,13 рубля, дизель - за 79,86 рубля. На «Роснефти» в Богдановском сельском поселении в сторону Ростова есть только АИ-95 за 71,95 рубля. На станции через дорогу в наличии лишь ДТ за 77,20 рубля.

В Красносулинском районе на «Роснефти» в Михайловском сельском поселении водители нашли только дизельное топливо за 77,20 рубля. На «Татнефти» в Пролетарском сельском поселении есть АИ-95 за 72,18 рубля.

В Октябрьском районе на «Лукойле» на 1014-м километре трассы автомобилисты сообщили о наличии только АИ-95 за 75,13 рубля.

В Аксайском районе на «Лукойле» в Истоминском сельском поселении есть все основные виды топлива: АИ-92 за 62,78 рубля, АИ-95 за 75,13 рубля, ДТ за 79,86 рубля и АИ-100 за 99,40 рубля.

Под Батайском на «Роснефти» доступен только АИ-92 за 65,90 рубля. На расположенной рядом станции «Лукойл» можно заправиться лишь АИ-95 за 75,13 рубля.

Несмотря на то, что не на всех АЗС вдоль трассы есть полный набор топлива, больших очередей водители не заметили.

- Очереди не особо большие. В основном в автоколонне до 10 машин стоит, - рассказал один из автомобилистов.


Днем ранее ростовчане также сообщали, что очереди на городских заправках почти исчезли. Судя по наблюдениям водителей, ситуация с бензином в регионе постепенно стабилизируется.
Фото: Соцсети
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