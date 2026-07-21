На М-4 в Ростовской области водители заметили меньше очередей на АЗС

- Очереди не особо большие. В основном в автоколонне до 10 машин стоит, - рассказал один из автомобилистов.

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Водители Ростовской области продолжают заранее проверять обстановку на заправках из-за проблем с топливом. Редакция Donday проанализировала ситуацию на АЗС вдоль трассы М-4 «Дон» 21 июля.В Миллеровском районе работает «Роснефть» в Первомайском сельском поселении. По словам водителей, там есть АИ-92 за 65,90 рубля и АИ-95 за 71,95 рубля.В Дегтевском сельском поселении доступны сразу три станции. На «Газпроме» в сторону Ростова есть только дизель за 76,40 рубля, а на заправке этой же компании в сторону Воронежа - только АИ-95 за 72,10 рубля. На «Лукойле» по направлению к Ростову, по данным водителей, продают АИ-92 за 67,38 рубля, АИ-95 за 75,13 рубля и АИ-100 за 99,40 рубля.В поселке Тарасовском на «Лукойле» АИ-92 стоит 67,38 рубля, АИ-95 - 75,13 рубля, дизельное топливо - 79,86 рубля. В «Донсервисгазе» Дячкинского сельского поселения цены выше: АИ-92 продают за 150 рублей, АИ-95 - за 160 рублей, ДТ - за 145 рублей. На «Rusoil» АИ-92 стоит 52 рубля, АИ-95 - 95 рублей, дизель - 89 рублей.В Каменске-Шахтинском на «Лукойле» есть почти все виды топлива, кроме АИ-100. АИ-92 продают за 67,38 рубля, АИ-95 - за 75,13 рубля, дизель - за 79,86 рубля. На «Роснефти» в Богдановском сельском поселении в сторону Ростова есть только АИ-95 за 71,95 рубля. На станции через дорогу в наличии лишь ДТ за 77,20 рубля.В Красносулинском районе на «Роснефти» в Михайловском сельском поселении водители нашли только дизельное топливо за 77,20 рубля. На «Татнефти» в Пролетарском сельском поселении есть АИ-95 за 72,18 рубля.В Октябрьском районе на «Лукойле» на 1014-м километре трассы автомобилисты сообщили о наличии только АИ-95 за 75,13 рубля.В Аксайском районе на «Лукойле» в Истоминском сельском поселении есть все основные виды топлива: АИ-92 за 62,78 рубля, АИ-95 за 75,13 рубля, ДТ за 79,86 рубля и АИ-100 за 99,40 рубля.Под Батайском на «Роснефти» доступен только АИ-92 за 65,90 рубля. На расположенной рядом станции «Лукойл» можно заправиться лишь АИ-95 за 75,13 рубля.Несмотря на то, что не на всех АЗС вдоль трассы есть полный набор топлива, больших очередей водители не заметили.Днем ранее ростовчане также сообщали, что очереди на городских заправках почти исчезли. Судя по наблюдениям водителей, ситуация с бензином в регионе постепенно стабилизируется.