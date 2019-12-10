На кустарники для правительства Ростовской области потратят более 1 млн рублей



В 2020 году на территории здания правительства Ростовской области планируют высадить кустарники. Заказчик опубликовал соответствующую заявку на сайте госзакупок. На зелёные насаждения потратят более одного миллиона рублей. Деньги возьмут из областного бюджета.



В техническом задании указано, что возле здания в центре Ростова должны появиться гортензии, тисс Хикси, барбарис, можжевельник, розы, керии, бирючина, ирга, спирея, калина, вейгела, дерен, форзиция, пузыреплодник, дейция и клематис.



Исполнитель должен следить за тем, чтобы все растения были здоровыми. Следует вовремя срезать засохшие или повреждённые ветви и корни. В течение трёх дней после высадки подрядчику нужно постоянно поливать растения, чтобы они прижились.