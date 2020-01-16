На Крещение в Ростове ожидается морозная погода



Синоптики рассказали, какую погоду ростовчанам ждать на Крещение. Прогноз составили специалисты Ростовского гидрометцентра.



Так, в ночь на 19 января в донской столице столбики термометров опустятся ниже 0. Ночью осадков не ожидается, прогнозируют мороз. Температура воздуха будет -1 градус.



На Крещение, 19 января, немного потеплеет. Столбики поднимутся до +1 градуса. Осадков не ожидается. Временами на небе можно будет увидеть солнце.



Напомним, на Крещение в Ростове будут работать восемь купелей, а транспорт станет ходить до поздней ночи.