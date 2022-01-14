На Крещение в Ростове будет мороз и пойдет снег

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Синоптики прогнозируют морозную и снежную неделю в Ростове. О прогнозе на ближайшие пять дней в донской столице рассказали специалисты ростовского гидрометцентра.В понедельник, 17 января, ожидается облачная погода. Прогнозируется снег с дождем, а столбики днем поднимутся до отметки в +2 градуса. Такая же погода ожидается и во вторник.На Крещение в донской столице существенно похолодает. Плюсовая температура сменится морозом, пойдет снег. Днем термометры покажут -3 градуса.В четверг, 20 января, в донской столице снова потеплеет. Температура воздуха поднимется до 0 градусов. Есть вероятность дождя и мокрого снега.Последний рабочий день на этой неделе ожидается без осадков. Воздух прогреется до +3 градусов, а осадков не предвидится.