Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Крещение в Ростове будет мороз и пойдет снег

На Крещение в Ростове будет мороз и пойдет снег
Синоптики прогнозируют морозную и снежную неделю в Ростове. О прогнозе на ближайшие пять дней в донской столице рассказали специалисты ростовского гидрометцентра.

В понедельник, 17 января, ожидается облачная погода. Прогнозируется снег с дождем, а столбики днем поднимутся до отметки в +2 градуса. Такая же погода ожидается и во вторник.

На Крещение в донской столице существенно похолодает. Плюсовая температура сменится морозом, пойдет снег. Днем термометры покажут -3 градуса.

В четверг, 20 января, в донской столице снова потеплеет. Температура воздуха поднимется до 0 градусов. Есть вероятность дождя и мокрого снега.

Последний рабочий день на этой неделе ожидается без осадков. Воздух прогреется до +3 градусов, а осадков не предвидится.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.