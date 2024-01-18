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На Крещение тысячи жителей Ростова оставят без отопления и горячей воды

На Крещение тысячи жителей Ростова оставят без отопления и горячей воды
Сотни жителей Ростова 19 января останутся без горячей воды и отопления. Причина неудобств связана с проведением строительных работ канализационного коллектора на улице Локомотивной.

Отключение начнется в 10:00 и затронет следующие улицы: Курскую, №№ 1, 4, 10, 10д, 17, Футбольную, №№ 25, 26, Тамбовскую, № 18, Воронежскую, № 2, Павленко, №№ 19, 21, 21 б, 21/1, 38, 40.

Также аналогичная ситуация произойдет на следующих улицах: Курганная, №№ 137, 141, Передовая, №№ 1-5, 2-й переулок, №№ 114, 114а, Верхоянский, № 11 и 20-я улица, № 43. Это временная мера, и после завершения строительных работ, запланированных на 19 января до 19:00, ресурсы будут снова поданы в жилые дома.
Фото: DonDay
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