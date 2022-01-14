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На Крещение работу общественного транспорта в Ростове продлят до часу ночи

На Крещение работу общественного транспорта в Ростове продлят до часу ночи
В Крещенскую ночь продлят работу общественного транспорта в Ростове. Об этом сообщили в городской администрации.

Купели для религиозного праздника организуют в девяти местах. Все они будут работать по-разному, однако большинство купелей посетят в ночное время. Список адресов и режим работы мест, где можно совершить обряд омовения, можно посмотреть на сайте Rostov.ru. Там будут дежурить медики и спасатели.

В связи с поздним временем проведения праздничных служб автобусы будут ходить до 1:00.

- В соответствии с утвержденным расписанием движения для обеспечения перевозки предусмотрено 237 единиц подвижного состава, - сообщили в мэрии Ростова.
Фото: Алексей Бойко.
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