На концерте в донской столице гитарист группы «Ария» выступил в форме ФК «Ростов»



Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"



Музыкант известной российской рок-группы «Ария» на концерте в Ростове выступил во вратарском свитере ФК «Ростов». Гитарист Сергей Попов поделился, что надел одежду с символикой команды в знак уважения.



Артист рассказал, что часть формы презентовал один из болельщиков донского клуба.

- Перед концертом я вспомнил, что в Ростове-на-Дону есть хороший футбольный клуб и можно бы было облачиться в форму команды в конце выступления, - рассказал Попов пресс-службе ФК «Ростов». - Поделился идеей с нашим директором, а он оперативно нашел фаната, который согласился поделиться таким крутым свитером.



Увидев гитариста в форме «Ростова», зрители пришли в восторг и наградили музыканта бурными овациями.



Сергей Попов также рассказал, что следит за игрой донского клуба в Премьер-лиге. При этом он является многолетним болельщиком «Спартака».