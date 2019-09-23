Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На концерте в донской столице гитарист группы «Ария» выступил в форме ФК «Ростов»

На концерте в донской столице гитарист группы «Ария» выступил в форме ФК «Ростов»
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Музыкант известной российской рок-группы «Ария» на концерте в Ростове выступил во вратарском свитере ФК «Ростов». Гитарист Сергей Попов поделился, что надел одежду с символикой команды в знак уважения.

Артист рассказал, что часть формы презентовал один из болельщиков донского клуба.
- Перед концертом я вспомнил, что в Ростове-на-Дону есть хороший футбольный клуб и можно бы было облачиться в форму команды в конце выступления, - рассказал Попов пресс-службе ФК «Ростов». - Поделился идеей с нашим директором, а он оперативно нашел фаната, который согласился поделиться таким крутым свитером.

Увидев гитариста в форме «Ростова», зрители пришли в восторг и наградили музыканта бурными овациями.

Сергей Попов также рассказал, что следит за игрой донского клуба в Премьер-лиге. При этом он является многолетним болельщиком «Спартака».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.