На Казанской лестнице в Ростове начала осыпаться облицовочная плитка

Фото: Дондей

На Казанской лестнице в Ростове-на-Дону начала осыпаться облицовочная плитка. Об этом Donday сообщили читатели.Повреждения появились на ступенях лестницы, ведущей к городской набережной со стороны Газетного переулка. Часть плитки откололась, а ее фрагменты оказались разбросаны прямо на пути пешеходов.Ежедневно по Казанской лестнице проходят сотни жителей и туристов. Из-за разрушенного покрытия люди могут споткнуться или поскользнуться на обломках. Кроме того, острые края отколовшейся плитки способны стать причиной порезов и других травм.Особую опасность поврежденные ступени представляют для детей, пожилых людей и горожан, которые пользуются лестницей в темное время суток.Ростовчане надеются, что коммунальные службы в ближайшее время устранят повреждения, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.