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На Казанской лестнице в Ростове начала осыпаться облицовочная плитка

На Казанской лестнице в Ростове начала осыпаться облицовочная плитка

На Казанской лестнице в Ростове-на-Дону начала осыпаться облицовочная плитка. Об этом Donday сообщили читатели.

Повреждения появились на ступенях лестницы, ведущей к городской набережной со стороны Газетного переулка. Часть плитки откололась, а ее фрагменты оказались разбросаны прямо на пути пешеходов.

Ежедневно по Казанской лестнице проходят сотни жителей и туристов. Из-за разрушенного покрытия люди могут споткнуться или поскользнуться на обломках. Кроме того, острые края отколовшейся плитки способны стать причиной порезов и других травм.

Особую опасность поврежденные ступени представляют для детей, пожилых людей и горожан, которые пользуются лестницей в темное время суток.

Ростовчане надеются, что коммунальные службы в ближайшее время устранят повреждения, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.



Фото: Дондей
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