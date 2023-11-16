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На юге Ростовской области 24 ноября выпадет снег

На юге Ростовской области 24 ноября выпадет снег
В южных муниципалитетах Ростовской области ожидается снег. Информацию сообщает синоптик Евгений Тишковец.

Конец месяца в донском регионе будет самым холодным. Ночью температура воздуха достигнет +2…+3 градуса. Днем столбики термометров прогреются до +4…+9 градусов. Уже 24 ноября зима подвинется к югу на 1 100 км (от Верхневолжья до низовья Дона).

Напомним, что вторая декада ноября стала для местных жителей дождливой. В регионе ночная температура достигает -1...+4 градусов с понижением до -6 градусов. А днем столбики могут подняться до +6...+11 градусов.
Фото: Rostov.ru
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